انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد صرف معاشات فبراير 2021 وقيمة الزيادات الجديدة في يوليو القادم لأصحاب المعاشات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن موعد صرف معاشات فبراير 2021، مع تقسيم المستحقين للمعاشات إلى ثلاث مجموعات وفق النظام المتبع منذ بداية أزمة كورونا، واتساقاً مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

موعد صرف معاشات فبراير 2021

حث يتم تقسيم المستحقين للمعاشات إلى 3 مجموعات، المجموعة الأولى وهم الذين تصل معاشتهم إلى 1000 جنيه فيما أقل، وهؤلاء يصرفون في البداي، ويليهم كل من يصل معاشه إلى 2000 جنيه فيما أقل، أما الفئة أو المجموعة الثالثة فهم التي يزيد معاشهم عن 2000 جنيه، كما شددت وزارة التضامن على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء عملية الصرف.

وحول موعد صرف معاشات فبراير 2021، فسوف يتم الصرف للمجموعة الأولى يومي الإثنين والثلاثاء الأول والثاني من فبراير، أما المجموعة الثانية فتكون معاشاتهم متاحة بأماكن الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 فبراير، وبعدهم تكون معاشات المجموعة الثالثة متاحة، وهم الذين يحصلون على معاش أكثر من 2000 جنيه.

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وفي سياق متصل فإن قيمة الزيادة في المعاشات بدايةً من السنة المالية الجديدة في يوليو 2021 ستكون بنحو 15% أو أقل قليلاً ولا تزيد عن هذه النسبة، وذلك وفق قرار جمهوري صادر في بداية العام المالي الجاري، وكانت نسبة الزيادة في المعاشات منذ يوليو الماضي قد بلغت 14% بالإضافة إلى صرف العلاوات الخمس للمستحقين، مقسمة على 4 دفعات كل ثلاثة أشهر.