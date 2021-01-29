بالأرقام| ماني يتوهج وينتقم من صلاح ويسابق لتحطيم أحلامه بالأنفليد

ظهر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بتألق لافت للنظر أمام توتنهام في أخر المباراة التي جمعت بين الفريقين وإنتهت بنتيجة 3-1 حيث جاءت المواجهة في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

ونال ماني إشادات كبيرة من الصحف الإنجليزية بعدما تمكن من صناعة هدفين واحد الى البرزيلب فيرمينو والأخر للظهر الأيسر أونولد، قبل يأتي الأسد السنغالي ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة ٦٥ من عمر المباراة.

وفي ظل تألق ساديو ماني الكبير وغياب الفرعون المصري عن التسجيل في أخر ٦ جولات أصبح النجم السنغالي المتوهج الأن داخل قلعة الريدز

ماني يقترب من تحطيم رقم صلاح

وبهدف ماني أمام توتنهام يكون قد تخطى مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي الأوروجوياني لويس سواريز، حيث نجح في الوصلو الى الهدف رقم ٧٠ له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي متفوقًا على سواريز صاحب الـ 69 هدف.

بينما جاء يحتل قائمة عظماء ليفربول روبي فاولر برصيد ١٢٨ هدفا مع ليفربول في مسابقة البرييرليج ويأتي بعدها أسطورة الريدز في المركز الثاني ستيفن جيرارد الذي سجل 120 هدف مع الريدز ومايكل أوين في المرتبة الثالثة برصيد 118 هدف، والمركز الرابع كان من نصيب الملك المصري محمد صلاح الذي سجل 87 هدف مع ليفربول في البريميرليج قبل ان يقترب الأسد السنغالي ساديو ماني ويدخل القائمة في المركز الخامس برصيد 70 هدف.

ويكون بذلك ساديو ماني قد أقترب كثيرًا من رقم الأسطورة المصرية محمد صلاح خاصة أن هناك تقارير تؤكد رحيل صلاح عن ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. وهو ما يجعل المجال متاح للهداف السنغالي لتحطيم أرقام صلاح داخلة قلعة الانفليد.