لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.. 3 مشروبات سحرية لحرق الدهون

يواجه الكثير من الأشخاص زيادة الوزن في فصل الشتاء، نظرًا لبرودة الطقس التي تسبب الشعور المستمر بالجوع، واحتياج الجسم للطعام ومزيد من المشروبات للحصول على سعرات حرارية للتدفئة، ولتحقيق التوازن يبحثون عن ما يمدهم بالدفئ وفي ذات الوقت يعمل على حرق الدهون.

وفي السطور التالية نستعرض بعض المشروبات الساخنة التي تساعد على حرق الدهون وتمد الجسم بطاقة الدفئ المطلوبة

1. كوكتيل القرفة والجنزبيل مع الشاي

المكونات:ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور طازة.

ملعقة كبيرة شاي أخضر.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

عصير ليمونة.

نصف لتر ماء مغلي.

10 نقاط فيتامين سي.

طريقة التحضير

.تخلط جميع المكونات ثم يضاف لها الماء المغلي، والاستمرار في التقليب لتمام ذوبان المكونات ثم يتم تناوله.

2. كوكتيل القهوة بالموز والقرفة والشوفان

المكونات: 2 قهوة محوجة.

1 و نصف ملعقة كبيرة شوفان.

1 و نصف ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

موزة.

1 ملعقة كبيرة لبن جوزالهند.

1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر دايت.

طريقة التحضير:

. تذاب القهوة في الماء على النار، ونضع في الخلاط، الموز والكاكاو والقرفة ولبن جوز الهند ثم يضاف مع خليط القهوة، وعلى جانب أخر يحمص الشوفان في طاسة على النار، ويضاف لخليط القهوة مع استمرار التقليب ويقدم ساخن.

3. الكاكاو بالقرفة

المكونات: كوب لبن خالي الدسم.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

سكر دايت.

فانيليا أو قرفة أو بودرة قهوة سريعة الذوبان.

عيدان قرفة.

طريقة التحضير:

. يوضع نصف كوب لبن خالي الدسم مع معلقة كاكاو خام على النار، ثم تضاف القهوة سريعة الذوبان مع الفانيليا و القرفة ثم يترك ليغلي، وأخيرًا يضاف سكر الدايت.