الإسماعيلي يضم حسين السيد ومحمد حسن لتدعيم صفوفه

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، المشرف العام علي قطاع الكره بشكل رسمى حتي الان فى التعاقد مع خمسة لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالى لدعم صفوف الفريق .

جاء التعاقد مع اللاعبين بعد توصية من اللجنة الفنية برئاسة الكابتن علي أبو جريشة ، والتى أوضحت بأن هؤلاء اللاعبين سيحققون الإضافة الفنية ويعدوا دعم لبعض المراكز التى تحتاج الى تدعيم فى صفوف الفريق .

وتعاقد الدراويش مع حسين السيد ظهير أيسر نادى طلائع الجيش على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم وسبق للاعب تمثيل أندية الاهلى والصفاقسى والاتفاق السعودي السابق ويتمتع بخبرات عديدة تؤهله للتألق ضمن صفوف الدراويش.

* مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، والذى تألق بشكل لافت للنظر وحظى بمتابعة الأهلى والزمالك بالإضافة الى طلب نادى جنت البلجيكى خضوعه لفترة معايشة تمهيدآ لضمه بجانب إشادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى بمستواه الفنى .

* محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، ويتمتع اللاعب بقدرات فنية كبيرة فى منطقة وسط الملعب ، حيث بدأ حسن مشواره فى صفوف الاهلى قبل أن ينتقل الى بلدية المحلة ومنه الى وادي دجلة وتألق اللاعب بشكل لافت للنظر قبل أن ينتقل الى صفوف الزمالك ومنه الى سيراميكا .

* عبدالله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود حتى نهاية الموسم ، يتمتع اللاعب بقوة بدنية كبيرة بالإضافة الى خبرات عديدة اكتسبها من مشاركاته فى الدوري الممتاز بجانب تمثيله للمنتخبات الوطنية فى مراحل الشباب والأوليمبى.

أحمد العش المدافع المنتقل حديثا للنادى الاهلى ومنه الى صفوف الدراويش على سبيل الاعارة ، ونال اللاعب العديد من الاشادات من لجنة التعاقدات الحالية بجانب بعض المتابعين للاعب منذ فترة .