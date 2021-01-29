طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جماهير الأهلي المقيمة في قطر بدعم فريقها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، من أجل عبور محطة الدحيل القطري في ضربة البداية والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي المونديال، وقال موسيماني في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "سعيد للغاية بمشاركتنا في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام في قطر حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعي النادي الأهلي."
وأضاف: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهيرنا في مباراة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل"، متابعا: "هذه المباراة ستشكّل اختباراً هاماً في سعينا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا."
ويلتقي الأهلي أمام الدحيل في الرابع في فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة من موسيماني لجماهير الأهلي قبل لقاء الدحيل القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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