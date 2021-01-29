رسالة من موسيماني لجماهير الأهلي قبل لقاء الدحيل القطري

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جماهير الأهلي المقيمة في قطر بدعم فريقها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، من أجل عبور محطة الدحيل القطري في ضربة البداية والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي المونديال، وقال موسيماني في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "سعيد للغاية بمشاركتنا في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام في قطر حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعي النادي الأهلي."

وأضاف: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهيرنا في مباراة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل"، متابعا: "هذه المباراة ستشكّل اختباراً هاماً في سعينا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا."

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل في الرابع في فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.