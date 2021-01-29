بعد انكسار الموجة الثانية لـ كورونا.. خبير يوضح سيناريوهات الجائحة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، إن السيناريو الأسوأ للموجة الثالثة لفيروس كورونا، يأتي بعدد وفيات عال، مقارنة بالموجة الاولي.

وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان من المحتمل ان ترتفع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موجتها الثالثة، إذا لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية.

وأفاد خبير الأوبئة، بأنه لتقليل حدوث ذلك؛ يجب اتباع الإجراءات الوقائية وإرشادات الصحة العامة و التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات الكحولية وارتداء الكمامة بشكل مستمر.

وأوضح خبير الأوبئة، الثلاثة سيناريوهات لفيروس كورونا كالتالي:

السيناريو الأول وهو ان الموجة تأتي بصفر وفيات وعدد قليل من الإصابات.

السيناريو الثاني وهو أن الموجة تأتي بنفس قوة الموجة الأولى ووفيات أقل للاستعداد الصحي القوي.

السيناريو الثالث وهو ان الموجة تأتي بعدد وفيات أعلى عن الموجة الأولى، وهو لم يحدث إلا في الموجة الثالثة لجائحة الانفلونزا الاسبانية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 164282 حالة من ضمنهم 128440 حالة تم شفاؤها، و 9169 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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