بعد تعطلها 40 عاما .. تشغيل «نافورة النيل».. صور

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عودة "نافورة نهر النيل" للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها. ونشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء صورا لـ"النافورة" علي صفحته بموقع فيس بوك عقب بدء عملها وكتب "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة أفضل جملة قرأتها عن هذه النافورة معبرة عن الحال تحيا مصر".

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