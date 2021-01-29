نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العمومية لمهندسي الكهرباء: الاستمرار في تقديم الأنشطة المختلفة رغم ظروف الجائحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور مهندس محمد اليماني، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

وفي كلمته الافتتاحية عبر الدكتور مهندس محمد اليمانى عن شكره للمهندسين لحرصهم على التواجد وحضور الجمعية العمومية لشعبتهم رغم ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الشعبة استطاعت خلال الفترة السابقة رغم ظروف الجائحة أن تستمر في تقديم أنشطتها المختلفة بكل قوة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة في اللجان العامة بالنقابة سواء برئاسة إحدى اللجان أو من خلال عضويته بها، حيث أضافت مشاركتهم في أعمال اللجان من خلال جهد متميز مما انعكس على معدلات الأداء فى النقابة،. مشددًا على أن مجلس الشعبة يستمد قوته من خلال دعم المهندسين أعضاء الشعبة، وأنه يسعى خلال فترة تواجده في تحقيق الأهداف المنشودة.

وسلط اليمانى الضوء بشكل عام على السياسة العامة للنقابة والشعبة، موضحًا أن النقابة العامة للمهندسين تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وكذا تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيمجهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية، والاجتماعية، والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا، مضيفًا أن النقابة تعمل على الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والإفريقية والأسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

وعدد اليمانى اختصاصات الشعبة والتى تتمثل فى تحقيق أهداف واغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، وما يهم أعضاء الشعبة، وفحص طلبات القيد وتقديم توصياتها إلى لجنة القيد، وفحص الشكاوى التي تقدم من أحد أعضاء الشعبة أو ضده، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة، ولمجلس الشعبة إذا رأى الاعتراض على أى من هذه القرارات أن يبدى أوجه اعتراضه عليها لمجلس النقابة خلال أسبوعين على الأكثر، وكذا اقتراح وإعداد اللوائح الخاصة بالشعبة ونظام المسابقات وتحديد الأتعاب وتقاليد المهنة، واقتراح وتحديد الأعمال الهندسية التى يجوز لكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث النوع والكمية.

وبدوره استعرض المهندس وسام الشيخ- أمين الشعبة، التقرير السنوي لأنشطة الشعبة خلال عام 2020، وقال: فور بدء اجتماعات الشعبة تم مناقشة خطة العمل والتعاون لتنظيم بعض الندوات وورش العمل، وتنظيم زيارات إلى بعض المحطات والمواقع والجهات ذات الصلة بعمل الشعبة موضحا أن الشعبة قامت وبالتعاون مع شعبة ميكانيكا بإعداد دراسة وتقرير فني عن اجهزة التنفس الصناعي وكيفية التوسع في تصنيعها محليا، هذا بجانب تعاون الشعبة مع لجنة إدارة الأزمة بالنقابة العامة للمهندسين، والتي تضم في عضويتها جميع رؤساء الشعب ونقباء المحافظات، لمناقشة وضع حلول لمشاكل المهندسين جراء جائحة كورونا.

وأشار الشيخ إلى أن مجلس الشعبة ناقش ما يتعرض له المهندسون العاملون في قطاع الكهرباء من مخاطر سواء مهندسو وزارة الكهرباء أو مهندسو الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، سواء اثناء عملهم علي خطوط الجهدين العالي والمتوسط، وكذلك المهندسون الذين يرتبط عملهم بالموزعات والمحولات التي تغذي الجهود المنخفضة، موضحا أن الشعبة اقترحت ضرورة مخاطبة الجهات المعنية المسئولة ليتم صرف بدل مخاطر لهؤلاء المهندسين الذين يتعرضون لمخاطر قد تصل الي درجة الوفاة أحيانا.

واستعرض أمين شعبة الهندسة الكهربائية ما قامت به الشعبة ولجنتها الإستشارية بخصوص التنسيق بين النقابة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بخصوص شبكات الجهد المتوسط والمنخفض ودور الإستشاري عند الإستلام، مشيرا الى المشاركة الايجابية والفعالة في لجان النقابة العامة المختلفة (وخاصة لجنة الطاقة ولجنة الإعلام ولجنة التدريب ولجنة النقابة الإلكترونية ولجنة شئون العاملين ولجنة التعليم الهندسي وغيرها).



وأوضح الشيخ أن مجلس الشعبة ناقش ضرورة المشاركة في اعمال لجنة معمل شنايدر، مع السعي للتواصل مع شركات متخصصة فى مجال الهندسة الكهربائية لانشاء معامل تدريبية بالنقابة تحمل أسماء هذه الشركات. وأوضح الشيخ أن مجلس الشعبة ناقش ضرورة المشاركة في اعمال لجنة معمل شنايدر، مع السعي للتواصل مع شركات متخصصة فى مجال الهندسة الكهربائية لانشاء معامل تدريبية بالنقابة تحمل أسماء هذه الشركات. بالاضافة الى مناقشة العرض المقدم من احدى الشركات لإنشاء اكاديمية للتدريب، مشيرا الى انه هناك ترتيب لعقد لقاء ثنائي لمزيد من المناقشات تمهيدا للتوافق على بنود الإتفاقية، وذلك بالتعاون مع لجنة النقابة الإلكترونية ولجنة التدريب. موضحا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة، بالاضافة الي بروتوكول التعاون بين النقابة والمعهد القومي للاتصالات. وشدد الشيخ على أن الشعبة تضع في اولوياتها متابعة تعاون النقابة مع بعض الشركات لتحقيق أهداف النقابة في التحول الرقمي وتدريب الكوادر، مشيرا الى انه فى اطار حرص الشعبة على القيام بدورها في الارتقاء بمستوي المهندس مهنيا وعلميا، وتفعيل الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة والإرتقاء بها، فقد تم تنظيم عدة نداوات علمية بعنوان ( نظم الوقاية في الشبكة الكهربائية ) حاضر فيها السيد المهندس احمد الشناوي – وكيل الشعبة – وكبير مهندسين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومهندسون متخصصون، وقد لاقت الندوة إقبالا من السادة المهندسين اعضاء الجمعية العمومية، وانبثق عن الندوة فتح قنوات من التعاون بين النقابة والشركات المشاركة في الندوة لتعزيز سبل التعاون لنشر العلم وتبادل الخبرات بين الساده المهندسين وبعضهم من خلال الزيارات العملية لمصانع الشركات والندوات التدريبية والتي جاري الترتيب والتجهيز لها لوضعها في صورة نهائية لبروتوكول تعاون بين النقابة وهذه الشركات الرائدة للمساهمة في الارتقاء بمستوي المهندس مهنيا وعلميا. وفيما يخص لائحة مزاولة المهنة واللجان البينية والتخصصات الدقيقة لكل شعبة أشار الشيخ إلى أنه تم تفاعل الشعبة بالتعاون مع باقي مجالس الشعب وبالتعاون مع لجنة مزاولة المهنة للوقوف علي مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لشعبة الهندسة الكهربائية، ووضع ضوابط مزاولة مهنة الهندسة الكهربائية ووضع معايير تحدد حجم ونوعية الاعمال التي يجوز لكل مهندس مزاولتها حسب خبراته.