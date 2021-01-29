انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار خفيفة ورياح يعقبها استقرار.. حالة الطقس السبت 30 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 30 يناير 2021، وأشارت في تقريرها الذي نشرته منذ قليل، أن هناك فرص لتساقط أمطار السبت على بعض مناطق السواحل الشمالية، وبدايةً من الأحد القادم 31 يناير سوف تشهد البلاد حالة من الإستقرار الحذر لمدة ثلاثة أيام، وترتفع درجات الحرارة، ثم يعقبها عودة تساقط الأمطار مرة أخرى.

حالة الطقس اليوم السبت 30 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

وبعد موجة الأمطار التي ضربت البلاد الجمعة والتي صاحبها نشاط للرياح، قالت الأرصاد أن أمطار السبت سوف تنحسر على السواحل الشمالية فقط، مع نشاط لحركة الرياح، كما ستشهد البلاد تساقط أمطار مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وحول حالة الطقس السبت 30 يناير 2021 فقد جاءت على النحو التالي:

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.

طقس معتدل على السواحل الشمالية ونشاط للرياح.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس معتدل على شمال الصعيد واعتدال الرياح.

طقس مائل للدفئ على جنوب الصعيد.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 يناير فقد جاءت كما يلي.

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 11 الإسكندرية 20 11 طنطا 20 10 شبين الكوم 20 10 السلوم 20 10 بور سعيد 22 12 السلوم 20 10 المنيا 20 7 بني سويف 20 7

أما بالنسبة إلى الرطوبة فجاءت على النحو التالي.

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 75 40 السواحل الشمالية 80 45 شمال الصعيد 70 30 جنوب الصعيد 40 20

وللمزيد حول تفاصيل طقس السبت 30 يناير في تقرير الأرصاد التالي.