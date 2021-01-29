النيابة تكشف خبايا قضية طبيبة المحلة المتهمة بـ 40 فيديو إباحي

تخلى زوج عن نخوته ليضع زوجته في أصعب المواقف التي ربما لن تأتي في مخيلتك قط، وذلك بعدما زعم وجود 40 فيديو إباحي لها مع رجال آخرين وطالب بإجراء تحاليل البصمة الوراثية لطفله مشككًا في نسبه.

أثارت تلك الواقعة حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الفترة الماضية، إلا أن تحريات الشرطة قلبت موازين قضية الزوجة المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ طبيبة المحلة رأسًا على عقب.

قضية طبيبة المحلة

أكدت تحريات النيابة، أن الزوجة بريئة من كل الإتهامات التي نسبت إليها من قبل زوجها، حيث لفق الزوج تلك الادعاءات لها من أجل تشويه صورتها ومنعها من حقوقها.

عاشت طبيبة المحلة مع زوجها لمدة 3 أعوام، لتنكشف بعدها حقيقته الموحشة، على الرغم من الخلافات المستمرة التي كانت بينهم إلا أنها لن تتوقع ما صار لها مطلقًا، حيث انتهت قصتهما بقضية "تسليم المنقولات الزوجية" ضد الزوج، وبالفعل حصلت فيها الطبيبة على حكم، قبل أن يقوم الأخير بتشويه صورتها بهذه الطريقة.

صديق الزوج يكشف تفاصيل علاقة الثنائي

كشف "أ. الـ" تاجر سيارات، صديق الزوج، وجار الثنائي منذ انتقالهما للمحلة، عن تفاصيل علاقتهما، قائلًا: "الجوازة دي جت بالصدفة، اتعرفوا على بعض في مطعم، وهي مشت الموضوع رسمي جدًا لحد الجواز، وانتقلت معاه من المنصورة للمحلة".

وتابع صديق الزوج: "الطبيبة كان تعاملها طبيعي مع كل أصدقائنا، ومحدش شاف منها حاجة وحشة، أهلها ناس بسيطة وطيبين جدًا، ليها أخ أصغر منها ووالدها موظف بسيط".

وأضاف: "الفترة الأخيرة كان في خلافات بينهم كبيرة وصلت للقضايا، ومشكلة منقولات، كان سببها شغلها ومواعيده وسفرها لأهلها كل شوية بحسب رواية الزوج، ده غير الخلافات بسبب زوجته الأولى..الطبيبة هي الزوجة الثانية والأولى لسه على ذمته".

زوج يتهم زوجته بالزنا

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة ثاني المحلة، البلاغ رقم 467 لسنة 2021، من زوج يتهم زوجته، بالزنا مع رجال آخرين، وزعم الزوج امتلاكه لفلاشة بها 40 مقطع فيديو إباحي لزوجته، قبل أن تؤكد التحريات أنه فيديو واحد فقط، ولم يظهر معها أي شخص.