طريقة عمل المبكبكة الليبية..أكلة في نص ساعة

يصاب الكثيرون بالملل من كثرة التواجد داخل المطبخ لإعداد الطعام خاصة وجبة الغداء التي تحتاج لمزيد من المكونات والوقت لتجهيزها، ولكن هناك بعض الوصفات البسيطة التي تمكنك من إنجاز وجبة شهية ومغذية في غضون النصف ساعة.

وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل المبكبة الليبية، وهي عبارة عن وصفة من المطبخ الليبي لا تحتاج لإعدادها وقت طويل، ومليئة بمكونات مختلفة وعناصر غذائية متعددة.

مكونات وصفة المبكبكة الليبية

½ كيلو مكرونة.

½ كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة جدًا (أو صدور دجاج مقطعة، أو لحم مفروم) حسب الرغبة.

2 ثمرة بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

قرن فلفل حار (حسب الرغبة).

6 أكواب ماء.

½ 1 كوب عصير طماطم طازج ومصفى.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة "يمكن التخلي عنها حسب الرغبة".

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة كاري.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل باودر.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، وملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير المبكبكة الليبية

على نار متوسطة، قم بتسخين الزيت والزبدة معًا، ثم أضف اللحم والملح والفلفل الأسود، وقلب لمدة 5 دقائق، ثم أضف البصل، وقلب مع اللحم حتى يذبل، ثم أضف الثوم واستمر في التقليب.

بعد ذلك أضف عصير الطماطم والزنجبيل والكاري والبهارات المحببة لديك والصلصة، وقلب جيدًا، ثم أضف الماء، واتركه حتى ينضج اللحم.

الخطورة التالية.. أضف البطاطس والمكرونة والملح والفلفل الأسود، وقلب جيدًا، غطّي القدر"الحلة"، واتركه على نار هادئة حتى تنضج المكرونة والبطاطس. وبالنهاية ضع المبكبكة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس الخضراء الطازجة.