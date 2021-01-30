البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، الراهب القس أثناسيوس آفا مرقس كاهن الكنيسة فى دولة جنوب السودان.





وقدم القس أثناسيوس آفا، للبابا تواضروس، تقريرًا عن أنشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك. صرح بذلك المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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