هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية التالية: إعلان رقم (1) لسنة 2020 لشغل عدد (12) وظيفة كالتالي: أولا: وظائف الدرجة العالية: 1- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية 2- رئيس قطاع الأمن 3- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية 4- رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة الداخلية ثانيا: وظائف درجة مدير عام: 1- مدير الإدارة العامة للتخطيط 2- مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيري 3- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية 4- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ 5- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات 6- مدير الإدارة العامة للتدريب 7- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية 8- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.

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