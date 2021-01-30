نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية: غرامات تصل لـ 4000 جنيه لغير الملتزمين احترازيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أعضاء الغرفة من التهاون فى إتباع وتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال المصرى فى بيان صحفى صادر عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة قد تلقت خطاباً من الأستاذ عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والأثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أكد فيه أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون فى معاقبة المنشآت والمطاعم السياحية التى لا تلتزم بالقواعد والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء فى الإشتراطات الخاصة الصحية لإستئناف السياحة إلى مصر.

وأضاف أن قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار ، سيقوم بحملات تفتيشية سرية على المطاعم والكافتيريات والمنشآت الخاضعة للإشراف السياحى للتاكد من الإلتزام بهذه القواعد .

وتتابع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن خطاب مساعد وزير السياحة والأثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، قد أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف عبد الفتاح ، الأمين العام لمجلس الوزراء قد ارسلت خطاباً إلى معالى الأستاذ الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والأثار ، يؤكد فيه على ضرورة تنفيذ المنشآت الفندقية والسياحية لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية ،وقرار معالى السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بتوقيع عقوبات على المنشآت التى تخالف الضوابط وتغريمها بمبلغ 4 ألاف جنيه إلى جانب إغلاقها لمدة 7أيام حالة المخالفة الأولى وتتصاعد فى تكرارها .

وأشار عادل المصرى،إلى أن الخطاب قد أكد أيضاً على إنه سيتم توقيع العقوبة الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيه على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بهذه المنشآت وما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء بشأن التصالح فى هذه المخالفة.

وطالب المصرى ، أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى ضرورة التأكد من إلتزام منشآتها بكافة الضوابط والإشتراطات التى اعتمدها مجلس الوزراء المعروفة بــ ” السلامة الصحية “ الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيقها لهذه الشروط الخاصة سواء بأعداد المترددين والرواد ،وقياس درجة حرارتهم، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وأهمية الإلتزام بنسبة التشغيل 50 % سواء فى طاقتها الإستعابية أو العاملين بها،وعدم تشغيل كبار السن ،مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة ،وحظر تقديم الشيشة، والقيام بقياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ،ومتر بين الأفراد، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، مع وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.