عمرو أديب : استقبال جماهير الأهلى للاعبين بقطر عرس رياضى

جدة - نرمين السيد - وأشاد أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، بالإجراءات الاحترازية التى اتبعتها الجماهير أثناء مظاهر الاحتفال، ما جرى بمثابة عرس رياضى، مشيرا إلى أن مشاركة الأهلى فى البطولة شئ مشرف فهو أعطى للبطولة وقارها.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد رحلة استغرقت 4 ساعات استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.