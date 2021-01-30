وزير التنمية المحلية فى الأقصر اليوم لمتابعة مشروع تطوير القرى

جدة - نرمين السيد - يزور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم، محافظة الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمى وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة فى باقى محافظات الصعيد.





ومن المقرر، أن يشارك فى الزيارة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.

كما يزور شعراوى مركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونقل المعرفة، حيث سيقوم بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلى على اتفاقية التعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اللواء محمود شعراوى اجتماعاً موسعاً مع كل من أشوف الداودى محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة فى المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 1500 قرية فى 51 مركزًا خلال العام الحالى، وتستهدف المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية 7 مراكز فى محافظتى الأقصر وقنا.

ويشارك فى الاجتماع الموسع ممثلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ وهى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى أجهزة وزارة الإسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن ممثلى المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.

ويسعى الاجتماع للتعرف على التقدم فى إجراءات الدراسات الفنية وأعمال المقايسات استعداداً للتنفيذ الفورى للمشروعات المخططة، كما سيقوم شعراوى بنقل توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظتين بهدف الإسراع بعملية التنفيذ والالتزام بالمدى الزمنى الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من هذا البرنامج الطموح.

يذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بضرورة التواجد الميدانى على الأرض والتواصل المباشر مع الجهات المحلية والخارجية المسؤولة عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى وإزالة اى معوقات بشكل فورى.