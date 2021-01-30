مصدر أمني ينفي هجوم 120 شخصا بأسلحة ثقيلة على مزرعة في الجيزة

نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن هجوم عدد 120 شخصا يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبو غالب بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة أحد الأشخاص والاستيلاء على المزرعة.
وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية خلال حملة لضبط الخارجين على القانون من ضبط أربعة عناصر جنائية مختبئة داخل إحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها وبحوزتهم أسلحة نارية (3 بنادق آلية – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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