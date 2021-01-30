أهم الأخبار| عمرو أديب: الأهلي يحتاج مساندة أبو تريكة.. أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. وعباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا ولاعب كرة شهيرا من ضحاياه

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من أهمها:

رأيي ممكن يزعلكم.. عمرو أديب: الأهلي يحتاج مساندة اكتر من لقاء أبو تريكة

علق الإعلامي عمرو أديب على استقبال جماهير الأهلي لبعثة الفريق المشارك في كأس العالم للأندية بقطر، قائلا : "جمهور الأهلي عنده هوس كبير بأبو تريكة".

مدرب الزمالك السابق: الدحيل فريق قوي للغاية ولا يمكن توقع نتيجة مباراته أمام الأهلي

أكد المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، ومدرب الزمالك السابق، أنه لا يمكن توقع نتيجة مباراة الأهلي أمام الدحيل في مونديال الأندية.

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

حكم الغسل من الجنابة، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

اكد المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، ومدرب الزمالك السابق، أن يوسف أوباما هو أفضل من دربهم في صفوف فريق القلعة البيضاء.

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي عن تعليقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية في قطر عبر قناة الكأس 3 المشفرة وذلك يوم الخميس المقبل فى اولى مباريات الفريقين بمونديال الأندية.

رزان: كنت أحلم بالتمثيل مع الفنان عمر الشريف.. فيديو

قالت الفنانة رزان مغربي أنها من شدة احترامها وعشقها لعمر الشريف، تمنت لو أنه قام بضربي قلم بس مؤكدا أنني اعتبره واحد من أفض الممثلين في العالم.

لا صحة لتحطم طائرة تركية.. مطار الخميني: صافرات الإنذار في طهران خطأ فني

قال مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران إن الأنباء عن تحطم طائرة تركية غير صحيحة، مشيرًا إلى أن قائدها قرر عدم الهبوط بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا وصديقا ولاعب كرة شهير من ضحاياه

كشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

جابوا المطافي.. أحمد السقا: أخذت علقة موت بسبب هذا الموقف.. فيديو

قال الفنان أحمد السقا، إن هناك الكثير من الأشياء التي يفتقدها.

وأضاف "السقا"، خلال لقائه عبر فضائية "سي بي سي"،: «فيه حاجات كتير وحشاني، واحشني تحديدا الشقاوة بس الشقاوة الإيجابية، مش الشقاوة اللي فيها شر والعياذ بالله».

حكاية طبيب الغلابة.. عالج 60 ألف حالة في سنة

كرس عدد من الدكاترة المصريين حياتهم لعلاج الفقراء، وكان من أبرزها الدكتور محمد مشالي الذي كانت وفاة طفل بين يديه عجزت أسرته عن شراء الدواء له الدافع لعمل الخير، وإن قيل أن حبه للخير ومساعدة الفقراء كان تنفيذا لوصية والده.

ولد الدكتور محمد مشالي في محافظة البحيرة في عام 1944 لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك، وتخرج في كلية طب القصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وطب الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة .