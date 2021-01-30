ممكن دليفري.. كيفية التعاقد على خط تليفون أرضي

تتعدد الأسئلة الخاصة بكيفية تركيب الخطوط التليفون الأرضية في محركات البحث خلال الفترة الماضية، وفى هذه السطور نستعرض كيفية التقديم للاشتراك في خط أرضى.

يمكن التقدم للحصول على خط أرضي جديد من WE من خلال خدمة "الدليفرى" التي توفرها الشركة لعملائها، حيث يمكن للعميل الاتصال برقم خدمة العملاء 111 لطلب التعاقد على خط أرضى بالمنزل، وتقوم الشركة بإرسال مندوب للعميل لإجراء التعاقد من المنزل.

كما يمكن للعميل أيضًا التوجه لأحد مراكز المبيعات أو أى سنترال فى مصر فى مواعيد العمل من 9:00 صباحا إلى 10:00 مساء، ما عدا الجمعة من 01:30 صباحا إلى 10:00 مساء، حيث يتم ملء استمارة طلب خط التليفون بالإضافة إلى تقديم "صورة من البطاقة الشخصية للمشترك وعقد ملكية أو عقد إيجار عقار أو إيصال مرافق كهرباء / مياه / غاز باسم صاحب الخط"، وبعدها يتم التواصل بخصوص الطلب مع العميل في أسرع وقت ممكن بمجرد توافر إمكانية فنية للتركيب، ويقوم العميل بسداد مبلغ ١٥٠ جنيها شاملة اشتراك 3 أشهر مقدما لباقة WE أرضي 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب غير شاملة الدمغات والضريبة.

