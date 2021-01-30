السفير أحمد إيهاب جمال الدين يغادر إلى جنيف لتسلم مهام منصبه الجديد

جدة - نرمين السيد - غادر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، إلى جنيف، اليوم السبت.





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