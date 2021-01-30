الأخبار المتوقعة اليوم السبت 30 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران 67 رحلة بمعدل 46 رحلة دولية ، وإلى 19 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.. تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6478 راكبا بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى.





الأقصر.. يوقع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى مدينة الأقصر، مع مدير برنامج الأغذية العالمى منجستاب هايلى اتفاقية تعاون مشترك، وذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمى وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة فى باقى محافظات الصعيد.

دكا.. تبدأ السلطات البنغالية إرسال الدفعة الرابعة من لاجئى أقلية الروهينجا المسلمة إلى جزيرة "بهاسان شار" النائية فى خليج البنغال، على عدة سفن تابعة للبحرية انطلقت من ميناء مدينة "شيتاجونج" جنوب شرقى البلاد، بعد إحضارهم من المخيمات المكتظة باللاجئين التى يقيمون بها فى منطقة "كوكس بازار".

الجزائر.. تبدأ الجزائر عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمستشفى ولاية البليدة (التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا)، التى تتركز فيها أغلب الإصابات، على أن تكون الأولوية فى التلقيح لموظفى قطاع الصحة و كبار السن وذوى الأمراض المزمنة.

جنيف.. يبدأ توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى إلى سويسرا تمهيدا للبدء فى عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة، والتى تتألف من أعضاء مجلس الرئاسة (3 أعضاء) ورئيس الوزراء، وذلك فى فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021 بدعم من الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة فى ليبيا ستيفانى ويليامز.