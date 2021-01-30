سفير مصر فى كندا: الإرهاب ظاهرة عالمية تقتضى تكاتف جميع الجهود

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، عبر الفيديو كونفرانس، مع السيناتور "بيتر بويم" رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندى، وذلك فى إطار التواصل الذى يقوم به السفير المصرى مع مختلف دوائر صنع القرار فى كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية فى جميع المجالات، وشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة.





وأشار السفير أبو زيد عقب اللقاء، إلى أنه حرص فى مستهل اللقاء على تهنئة السيناتور "بوم" على توليه رئاسة هذه اللجنة الهامة بمجلس الشيوخ الكندى، مستعرضاً مسار العلاقات بين البلديّن خلال العامين الماضيين الذين شهدا زخماً كبيراً تكلل باللقاء المهم الذى جمع رئيس الوزراء الكندى مع رئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الإفريقى العام الماضى بأديس أبابا، وعقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى أكتوبر الماضى، وتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكندية، بالإضافة إلى الطفرة التى شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والتى أصبحت بمقتضاها مصر الشريك التجارى الأول لكندا فى إفريقيا.

وأضاف السفير أبو زيد، بأنه حرص على الإجابة عن استفسارات السيناتور "بوم" بشأن تقييم مصر للتطورات فى عدد من القضايا الإقليمية، مستعرضاً مختلف جوانب الرؤية المصرية تجاهها، بالإضافة إلى جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، موضحاً أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية تقتضى تكاتف جميع الجهود الدولية وتبادل الخبرات وتنسيق التعاون لمكافحة انتشار الفكر الراديكالى والمتطرف فى المجتمعات.

وأوضح السفير المصرى، أنه لمس من المسؤول الكندى اهتماماً وحرصاً على دعم العلاقات الكندية المصرية، والبناء على ما شهدته مؤخراً من كثافة فى مستوى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسئولين فى البلديّن، والإسهامات الكندية المتزايدة فى دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة فى مصر، كما تم التباحث بشأن المشاركة الكندية فى فعاليات النسخة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر عقده بصورة افتراضية هذا العام، لاسيما على ضوء وضعية كندا كشريك استراتيجى للمنتدى.

واختتم السفير المصرى تصريحاته، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون على المستوى البرلمانى بين الدولتيّن، لا سيما بعد اكتمال تشكيل لجان مجلس النواب المصرى والإعلان عن إنشاء أول لجنة صداقة كندية مصرية فى تاريخ البرلمان الكندى فى يوليو الماضى.

هذا، وقد وجه السفير المصرى فى نهاية اللقاء الدعوة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكندى لزيارة مصر على رأس وفد من أعضاء اللجنة فى أقرب فرصة ممكنة عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.