السكك الحديدية تصدر بيانا بسبب سقوط بوجي العربة الاولي من قطار رقم...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه اثناء مسير قطار رقم ٧١٨ ركاب اسيوط سوهاح بحوش محطة صدفا سقط بوجي العربة الاولي من تركيب القطار ولم يسفر ذلك عن اية اصابات.

وعلي الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجاري حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد علي الالتزام التام بمعايير الامان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل علي الشبكة.

وتعتذر الهيئة لركاب القطار عن التأخير الناتج عن ذلك.