س و ج.. القواعد الجديدة المنظمة لاستقلال حاملى الاشتراكات للقطارات الروسية

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات تنظم طريقة استقلال حاملى الاشتراكات العادية للقطارات الروسية، ويقدم صوت الأمة كل ما تريد معرفته عن هذه القواعد فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:



ما القواعد التى تنظم استقلال حاملى الاشتراكات للقطارات الروسية؟



سمحت السكة الحديد مؤخرا لحاملى الاشتراكات العادية بكافة أنواعها سواء طلاب أو كبار السن أو قطاع عام أو قطاع خاص باستقلال القطارات الروسية الجديدة بشروط.



معنى هذا أنه لم يكن متاح لحاملى الاشتراكات استقلال القطارات الروسية؟



بالفعل لم يكن متاح لحاملى الاشتراكات استقلالها وكان قاصر استقلالها بموجب التذاكر فقط.



ما الشروط التى يجب على حامل الاشتراك اتباعها والقيام بها لاستقلال القطارات الروسية؟



على حامل الاشتراك العادى التوجه إلى شباك الحجز بالمحطة قبل كل رحلة لدفع فرق الدرجة مقارنة بين القطارات المميزة والمطورة وبين القطارات الروسية ليحصل حامل الاشتراك عقب ذلك على "تذكرة واقف".



وماذا يحدث إذا لم يقوم حامل الاشتراك بهذا الإجراء قبل استقلال القطار الروسى؟



من لن يتبع هذه الخطوط ويستقل القطارات الروسية بموجب الاشتراكات العادية فقط التى بحوزته سيعتبر مخالف وسيدفع قيمة تذكرة القطار الروسة كاملة بجانب غرامة المخالف المقدرة بـ 50 جنيها.



ما المقصود بفرق الدرجة الذى سيدفعه حامل الاشتراك لاستقلال القطار الروسى؟



فرق الاشتراك أو فرق الدرجة هو الفرق بين قيمة تذكرة كاملة بالقطارات الروسية وتذاكر القطارات الدرجة الثانية المميزة والمطورة.



كم تبلغ قيمة أسعار تذاكر القطارات الروسية مقارنة بالقطارات المميزة والمطورة؟



ـ السفر بالقطارات الروسية من القاهرة إلى المنيا 40 جنيه بينما فى القطارات المميزة تبلغ 14 جنيها.

ـ من القاهرة لأسيوط تبلغ بالقطارات الروسى 50 جنيه وفى القطارات المميزة 17 جنيها.

ـ من القاهرة إلى سوهاج تبلغ بالقطارات الروسى 55 جنيه وفى القطارات المميزة 19 جنيها.

ـ من القاهرة إلى قنا تبلغ بالقطارات الروسى 65 جنيه وفى القطارات المميزة 22 جنيها.

ـ من القاهرة للأقصر تبلغ بالقطارات الروسى 70 جنيه وفى القطارات المميزة 24 جنيها.

من القاهرة لأسوان تبلغ بالقطارات الروسى 85 جنيه وفى القطارات المميزة 28 جنيها.

من القاهرة إلى طنطا تبلغ بالقطارات الروسى 20 جنيه وفى القطارات المميزة 5 جنيهات.

من القاهرة إلى الإسكندرية تبلغ بالروسى 35 وفى القطارات المميزة 10 جنيهات.