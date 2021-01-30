القوى العاملة: تعيين 851 شابًا واستخراج 535 شهادة قياس مهارة بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 851 شابًا، منهم 11 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2352 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 535 شهادة قياس مستوى مهارة، و463 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 203 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوي منها وديًا، وتم تحويل 191 منها للقضاء، و11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 45 ألف جنيه لـ 20 عاملا، فضلًا عن تسجيل 45 عاملًا جديدًا على المنظومة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 276 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 32 محضرًا، وبحث شكوى فردية، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 65 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 128 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 194 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.