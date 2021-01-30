تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021، تراجعت بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية ليظل محتفظًا بأسعاره مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، حيث بلغ تراجع المعدن النفيس منذ مساء أمس 8 جنيهات تقريبًا، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عالميا من 1870 إلى 1844 دولارًا.
وكان سعر الذهب ارتفع أمس الجمعة بقيمة 5 جنيهات من 813 إلى 818 جنيهًا من عيار 21، لكن الأسعار أخذت طريقا للتراجع بالتعاملات المسائية، مع هبوط السعر العالمى للذهب بصورة ملحوظة، إلى 1844 دولار مع استمرار المضاربة على الذهب.
أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 694 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 925 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 810 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6480 جنيهًا، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1844 دولار.
سوق الصاغة
شهد سوق الصاغة تراجع ملحوظ في حجم المبيعات خلال عام 2020، لتستمر تلك الحالة حتى اللحظة الراهنة بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، ما جعل العديد من المواطنين ينفرون من شراءه بإعتباره سلعة غير أساسية.
يذكر أن، هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قِبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
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