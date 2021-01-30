تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021

دوت الخليج يحرص على تقديم خدمة يومية مميزة للقارىء والمستثمرين الذين يبحثون بشكل مستمر عن أسعار الذهب وآخر تطورات المعدن النفيس في سوق الصاغة.

وكان سعر الذهب ارتفع أمس الجمعة بقيمة 5 جنيهات من 813 إلى 818 جنيهًا من عيار 21، لكن الأسعار أخذت طريقا للتراجع بالتعاملات المسائية، مع هبوط السعر العالمى للذهب بصورة ملحوظة، إلى 1844 دولار مع استمرار المضاربة على الذهب.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 694 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 925 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 810 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6480 جنيهًا، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1844 دولار.

سوق الصاغة

شهد سوق الصاغة تراجع ملحوظ في حجم المبيعات خلال عام 2020، لتستمر تلك الحالة حتى اللحظة الراهنة بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، ما جعل العديد من المواطنين ينفرون من شراءه بإعتباره سلعة غير أساسية.