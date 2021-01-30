جهاز العبور: 66% نسبة التنفيذ بمشروع عمارات السلام

وتفقد مسؤولو الإسكان، خلال جولتهم بالمشروع، أعمال تنفيذ العمارات والمشروعات الخدمية بالمنطقة، وأعمال المرافق، وأكدوا سرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا.
من جانبه أوضح المهندس أحمد عمران، أنه جارى تنفيذ 5.072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية "134 عمارة" بمشروع عمارات السلام، والذى يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 66%، وجارى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحى للعمارات وجارى استلام الموقع.
وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمنطقة عمارات مدينة السلام، فجارى تنفيذ "حضانة – مركز طبى – مخبزين – مدرسة تعليم أساسى سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلاً"، وذلك فى إطار توفير الخدمات اللازمة للسكان الذين سيتم نقلهم للمنطقة.
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