الإثنين.. بدء تسليم 408 وحدات بمشروع سكن مصر فى 6 أكتوبر الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ بعد غد الإثنين 1-2-2021، وحتى يوم يوم الإثنين 1-3-2021 فى تسليم 408 وحدات سكنية "17 عمارة" بالمرحلة الثالثة من مشروع "سكن مصر" شمال الواحة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.





وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 149، يوم الإثنين 1-2-2021، ووحدات العمارة رقم 150، يوم الثلاثاء 2-2-2021، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الأربعاء 3-2-2021، وتخصيص يوم الخميس 4-2-2021، لمن تخلف عن الاستلام، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 152، يوم الأحد 7-2-2021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 8-2-2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 9-2-2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 10-2-2021، وتخصيص يوم الخميس 11-2-2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 77، يوم الأحد 14-2-2021، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الإثنين 15-2-2021، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الثلاثاء 16-2-2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 17-2-2021، وتخصيص يوم الخميس 18-2-2021، لمن تخلف عن الاستلام، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 21-2-2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 22-2-2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 23-2-2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 24-2-2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 28-2-2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين1-3-2021، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.