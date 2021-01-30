الجمعة.. انطلاق فعاليات دورة الإعلام الدينى بحضور وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وتأتى الدورة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين.

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