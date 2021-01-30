القوى العاملة: تعيين 851 شاباً منهم 11 شاباً من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 851 شاباً ، منهم 11 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2352 شاباً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 535 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 463 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 203 شكوى عمالية، تم تسوية شكوي منها ودياً ، وتم تحويل 191 منها للقضاء ، و11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 45 ألف جنيه لـ 20 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديداً على المنظومة .
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 276 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 32 محضراً ، وبحث شكوي فردية ، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 65 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 128 منشأة ، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 194 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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