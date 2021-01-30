«السكة الحديد»: تأخر قطار أسيوط - سوهاج بسبب عطل بالعربة الأولى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تأخر قطار ركاب رقم ٧١٨ أسيوط/ سوهاج بسبب عطل بالعربة الأولى. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنه أثناء مسير القطار بحوش محطة صدفا سقطت عجلة بوجي العربة الأولى من تركيب القطار ولم يسفر ذلك عن أية إصابات، وتحركت فرق الطوارئ على الفور لمحل الواقعة ويجري حاليًا رفع العربة مع الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع واكتمال نظم التشغيل على الشبكة. وتقدمت الهيئة بالاعتذار لركاب القطار عن التأخر الناتج عن العطل المفاجئ.

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