فكر معانا.. بنك الأفكار يستقبل مقترحات المصريين لتطوير قطاع الكهرباء وحل مشكلاته

يعتبر بنك الأفكار نقطة الاتصال بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأصحاب الأفكار في مجال الكهرباء والطاقة، فهو يتيح الفرصة أمام المواطنين والمؤسسات للمشاركة في مشروعات تخص المستهلك للنهوض بمستقبل مصر في مجال الكهرباء والطاقة، وذلك من خلال إدخال أفكارهم على الموقع وشرحها بالتفصيل وتحميل أي مرفقات للفكرة، وأيضًا شرح كيفية تنفيذها وستقوم الوزارة بتحويل الأفكار للجهات المختصة ووضع إطار للتواصل مع صاحب الفكرة.

ويعتبر بنك الأفكار نقطة للارتقاء والنهوض بمستقبل مصر في مجال الكهرباء والطاقة، وذلك لأن بنك الأفكار يساعد في إطلاق العنان للأفكــــار في جميع المجالات في محــــاولة للاستفادة من طــاقــات كثيرة قد تكون معطلــــة.

أهداف الموقع

تشجيع جميع أفراد المجتمع على تقديم أي أفكار جديدة في مجــال الكهـــــــربــــــــاء والطـــــــاقـــــــة.

تجميع الأفكار الجديدة التي قد تساعد في حل المشاكل التي تخص الكهرباء والطاقة وكذلك النهوض بها.

إتاحة الإمكانية لأي مواطن مصري داخل أو خارج البلاد أن يرسل أفكارة عن طريق الموقع بدون أى عناء.

النهـــوض بمستقبــل مصــــر من خــلال تنفيـــــــذ الأفكــــــار البنــــــاءة النابعــــــة من أبنــــاء مصــــر.