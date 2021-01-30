آرسنال في مواجهة مانشيستر يونايتد.. تعرف على مواعيد مباريات الدوري اليوم

تقام اليوم مباريات في الدوري المصري في الإسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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الدوري المصري



يدخل فريق المقاولون العرب اليوم السبت مباراته امام فريق إنبي والتي من اامقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة العاشرة إستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وتنقل قناة أون تايم سبورتس احداث المباراة.

تقام اليوم مباراة تجمع بين فريق الإسماعيلي وفريق بيراميدز ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة، تنقل قناة أون تايم سبورتس احداث المباراة.

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم مباريات في الدوري الإنجليزي في الإسبوع الحادي والعشرون ضمن منافسات الدوري.

يستضيف فريق إيفرتون اليوم فريق نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك علي ملعب جوديسون بارك، ويحتل فريق إيفرتون المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من اصل 18 مباراة هاضها الفريق، بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز ال16 برصيد 19 نقطة من اصل 20 مباراة خاضها الفريق.

تقام مباراة بين فريق ويست بروميتش وفريق فولهام ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ذلك ذا هاوثورنز، ويحتل فري فولهام المركز ال18 برصيد 13 نقطة من أصل19 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق ويست بروميتش المركزال19 برصيد 11 نقطة من أصل 20نقطة،ويأمل الفريقين اليوم حصد الثلاث نقاط لتحسن مكانتهم في ترتيب الدوري.

يدخل فريق كريستالا بالاس مباراته اليوم امام فريق وولفرهامبتون ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ويحتل فريق كريستالا بالاس المركز ال14 في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق ، بينما فريق وولفرهامبتون يحتل المركز ال13برصيد 23نقطة من أصل20 مباراة خاضها الفريق.

تقام اليوم مباراة ارسنال ضد مانشستر يونايتد في الاسبوع 21 من الدوري الانجليزي، حيث يملك الارسنال قبل هذه المباراة 30 نقطة جمعهم من 20 مباراة ويحتل بهم المركز التاسع في ترتيب الدوري , أما فريق مانشستر يونايتد فيملك 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة ويحتل بهم مركز الوصافة في الدوري الانجليزي خلف المتصدر فريق ماشستر سيتي الذي يتصدر الدوري حاليا برصيد 41 نقطة.

يلعب فريق مانشستر سيتي ضد منافسه فريق شيفيلد يونايتد، مساء السبت، على ارضية إستاد الاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساءً في منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز،يسعي مان سيتي لمواصلة إنتصاراته، في منافسات ترتيب الدوري، من أجل الفوز باللقب هذا الموسم.

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