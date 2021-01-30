ثبات أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 30 يناير

سادت حالة من الاستقرار في أسعار الخضار والفاكهة، اليوم السبت الموافق 30 يناير وفق أخر تحديث نشره الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، حيث ثبتت أسعار كلا من الطماطم والبطاطس والذي تراوحت أسعارهم من جنيه لـ2 جنيه.

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021

أسعار الخضار وفق أخر تحديث لموقع سوق العبور

بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيه لـ 2 جنيه، وسجل البصل 3 جنيه إلى 5 جنيه، وجاء سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، ووصل سعر الكوسة من 2 إلى 3.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

فيما بلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 3.25، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.5 جنيه لـ 3.25 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض والباذنجان الرومي نفس السعر السابق.

أسعار الفلفل في سوق العبور للجملة

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 12 جنيه لـ 14جنيه.

أسعار الخيار والثوم في سوق العبور

وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 15 جنيه إلى 25 جنيه.

وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 4 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 3 جنيه لـ 5 جنيه.

أسعار الفاكهة وفق سوق العبور اليوم

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه.

أسعار البرتقال والليمون اليوم السبت 30 يناير

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.75، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.75 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنيه إلى 13 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه، بينما وصل سعر البلح الرملي من 6 جنيه لـ 9جنيه.