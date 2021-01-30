البرلمان يواصل دوره الرقابي غدا بحضور وزراء النقل والبترول... والمجلس يحفظ استجواب بكري بشأن الحديد والصلب

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،غدا الأحد الاستماع لبيانات الوزراء للأسبوع الثالث علي التوالي، وذلك بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، حيث يستعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد الإسبوع الجاري حضور 10 وزراء جدد بعد أن شهد الأسبوع الأول والثاني حضور عدد من الوزراء بجانب المهندس مصطفي مدبولي، فيما يوم الأثنين يشهد بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، و بيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

حضور الحكومة أمام النواب

ويوم الثلاثاء، يشهد بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ويوم الأربعاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويوم الخميس يشهد بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بيان السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي كشفت مصادر برلمانية أن هيئة مكتب مجلس النواب،قررت ، حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكرى الى هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة .، إستناداً الى إن قرار تصفية الحديد والصلب ، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع علية رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة ، والجمعية العمومية للشركة.

حفظ استجواب النائب مصطفي بكري بشأن الحديد والصلب

واكدت المصادر أنه من المنتظر أن يقوم " بكرى " في ضوء حفظ إستجوابة الى تحويلة الى طلب إحاطة عاجل ، لضمان مناقشتة داخل المجلس ، بعد إنتهاء البيانات التي يدلى بها الوزراء تحت قبة مجلس النواب والتي سوف تنتهى في غضون الأسبوعين المقبلين.

من ناحيته طالبت النائبة مى أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بتشكيل لجنه استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحه الداخليه لمجلس النواب بخصوص ملف الإيجارات القديمة ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من السادة النواب والمتخصصين للإستماع لوجهات النظر المختلفة.

دور رقابي متواصل ...10 وزراء جدد أمام البرلمان الإسبوع المقبل

اكدت أسامة على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعى ويراعى البعد الإنسانى والإجتماعى للملاك والمستأجرين .