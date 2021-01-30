تاريخ متواضع وهجوم جبار.. كل ما تريد معرفته عن الدحيل قبل موقعة الأهلي

يستعد جماهير القلعة الحمراء لمواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والدحيل القطري ، في ربع نهائي بطولة كأس العالم الأندية، وافتتاح مبارياتهما بالمونديال.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل يوم الخميس المقبل 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة الرياضية، وفي حالة الفوز سيلاقي بايرن ميونخ يوم 8 من الشهر ذاته.

ويأتي مشاركة المارد الأحمر أمام الفريق القطري للمرة السادسة في تاريخه وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى الزمالك في نهائي القرن، بينما يأتي مشاركة الدحيل كونه ممثل البلد المستضيف للبطولة وهي قطر.

ويأتي استضافة الدوحة للبطولة للمرة الثانية على التوالي حيث أقيمت النسخة العام الماضي التي كان بطلها ليفربول الإنجليزي، وشارك آنذاك السد ممثلًا عن الدولة المضيفة باعتباره بطلًا للدوري الفطري، وكان هناك مشاركة عربية أخرى متمثلة في الترجي التونسي بطل أفريقيا العام الماضي وكذلك الهلال الذي حصد المرتبة الرابعة.

ويأتي مشاركة الدحيل في هذه النسخة كونه بطل الدوري القطري الموسم الماضي وبعد أن كان من المفترض أن يلتقي بأوكلاند سيتي في الدور الأول جاء انسحاب الفريق النيوزيلندي ليمهد الطريق للفريق القطري وتسفر عن مواجهة عربية خالصة ستجمع النادي القطري بالأهلي بطل إفريقيا.

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وخلال هذه السطور نستعرض أبرز ملامح الفريق القطري نقاط القوة والضعف وتاريخ الدحيل

من هو الدحيل القطري؟

هو يعد من أكبر الأندية القطرية وحديث العهد ويقع مقره في العاصمة بالدوحة ولا يملك تاريخًا كبيرة حيث يرجع تاريخ أنشاء النادي لعام 2009 تحت مسمى "لخويا".

وتعد أول مشاركة له في الدوري القطري بموسم 2011-12، وصار بعد ذلك أحد أهم أقطاب كرة القدم القطرية على الإطلاق.

وجاء عام 2017 لتغير أسم إدارة لخويا النادي ويندمج تحت مسمى الدحل وهي المنطقة التي ينتميان لها داخل مدينة الدوحة.

ما هي إنجازات التي حققها الدحيل في تاريخه؟

والعجيب في الأمر على الرغم أن الدحيل القطري يعتبر حديث العهد وتاريخ مشاركته في البطولات القطرية من 2012، إلا أنه من أكثر الأندية القطرية تحقيقًا للألقاب، حيث سبق له تحقيق لقب دوري نجوم قطر في سبع مرات كما حقق لقب كأس الأمير في 3 مناسبات أخرى وكأس الشيخ جاسم مرتين وكأس ولي العهد في ثلاث مرات ليكون مجموع بطولات المحلية 15 لقب.

من هم أبرز لاعبي الدحيل ونقاط القوة؟

يمتلك لاعبي الدحيل عدد من نجوم الفريق ونقاط القوة الكبيرة يعد واحد من المعز علي حيث يصنف هذا الشاب القطري باعتباره أحد أبرز المواهب في قارة آسيا.

ويملك المعز رقم قياسي في عدد الأهداف التي في بطولة واحدة من كأس آسيا، حيث سجل تسعة في نسخة 2019، البطولة التي حققها منتخب قطر.

ويأتي أبرز لاعبي الدحيل المهاجم الكيني الخطير وصاحب الطول الفارع مايكل أوليانج حيث يعتبر مكينة أهداف متحركة وتعاقده معه الدحيل خلال فترة الإنتقالات الحالية مقابل 6 مليون يورو في صفقة ضخمة للدوري القطري.

وسجل أولونجا هاتريك في أول مشاركة له مع فريقه أمام الأهلي القطري الكيني القادم من الدوري الياباني معروف بغزارته التهديفية حيث حاز على لقب هداف الدوري الياباني ويمثل منتخب بلاده كينيا في المسابقات القارية، وهي الصفقة التي يعول عليها كثيرا نادي الدحيل لفك طلاسم الدفاعات الاهلاوية.

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هذا إلى جانب الإيراني علي كريمي، والثنائي بسام الراوي وعلي عفيف اللذان يُصنفان كأحد أفضل المواهب في قطر.

في وسط الملعب هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين، أبرزهم أسيم ماديبو المالي الذي حصل على الجنسية القطرية، بالإضافة للبرازيلي لويس سيرا في وسط الملعب، وكذلك كريم بوضيف الجزائري.

نقاط الضعف

فاز الدحيل في 9 مباريات وتعادل في واحدة وهُزم في خمس، سجل الفريق 37 هدفًا وسكنت شباكه 21 هدفًا، وهدافه هو دودو الذي أحرز 10 أهداف حتى الآن.

ويمتلك خط دفاع مهزوز للغاية وهي أضعف خطوطه على الإطلاق، بجانب أنه لديه فجوة كبيرة في خط الوسط ويعتمد على أطراف الملعب والسرعات بشكل كبير لذلك أمام المارد الاحمر فرصة ذهبية للاختراق من العمق.

يعد الفريق الدحيل الأن على مستوى المنافسات والنتائج أضعف من الموسم الماضي ولا يعد من الفرق المرعبة بأستثناء أنه يملك عدد من اللاعبين المميزين في الخطوط الأمامية على المستوى الفردي

المدير الفني للفريق، هو الفرنسي التونسي، صبري لموشي، منذ تعيينه في أكتوبر 2020، ويعتمد بشكل كبير على طريقة لعب 4/2/3/1.

ما هو مركز الدحيل الحالي الأن؟

رغم البداية السيئة للموسم، لكن الدحيل عاد مرة أخرى وبدأ ينافس على اللقب، ويحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن السد المتصدر.