متوسط أسعار السوق للعملات العربية والأجنبية وفق البنك المركزي اليوم 30 يناير

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شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت الموافق 30 يناير 2021، حالة من الثبات، وذلك وفق أخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، نظرًا لإجازة البنوك منذ يوم الخميس بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، والذي كان يوم الإثنين 25 يناير، بجانب الأجازة الأسبوعية للبنوك أمس الجمعة، واليوم السبت. ثبات أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 30 يناير دوت الخليج ترصد أسعار متوسط أسعار السوق الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني

متوسط أسعار السوق للعملات العربية والأجنبية بالجنية المصرى

متوسط أسعار السوق للعملات الأجنبية بالجنيه المصري وفق اخر تحديث للبنك المركزي بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.67 جنيه، و 15.77 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.98 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.105 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.09، وسعر البيع 15.19 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.47 جنيه، وللبيع 21.61 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.43 للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.63جنيه، وللبيع 17.75 جنيه. تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021 متوسط أسعار السوق للعملات العربية وفق البنك المركزي لليوم بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.206 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.72 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.18 جنيه.





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