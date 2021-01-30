قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن مشروعات تطوير الريف المصرى، وتطوير القرى يهدف في الأساس الأول لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع المصرى، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية.
اقرأ أيضًا...محمد سلطان: حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط.. وتدخلات الكونجرس "مرفوضة"
تطوير القرى
نتائج إيجابية ملموسة
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية، حتى يشعر المواطن ومردودها عليه في أسرع وقت، وبالفعل هناك نتائج إيجابية على الأرض في مختلف هذه المشروعات، فعلى الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي كانت بمثابة العلاج المر إلا أن المواطن يشعر بما يتم تنفيذه على الأرض من مشروعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب محمد سلطان: المشروعات القومية تعالج قضية الهجرة الداخلية .. وتطوير الريف يوفر حياة كريمة للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.