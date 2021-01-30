النائب محمد سلطان: المشروعات القومية تعالج قضية الهجرة الداخلية .. وتطوير الريف يوفر حياة كريمة للمواطنين

وأضاف سلطان، في بيان له أن تطوير القرى يستهدف بالأساس تغيير شكل الحياة فى مصر، للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى خاصة من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، في الوقت الذى تمثل فيه المشروعات القومية بشكل عام تحول كبير في هذه المناطق، ولعل المتابع لتنفيذ ما يتم من خطوات جادة على أرض الواقع يجد ان جميع المحافظات تشهد تنفيذ مشروعات قومية، وهذا بدوره سيحول هذه المحافظات لمناطق جاذبة للأنشطة المختلفة الأمر الذى يعالج قضية الهجرة الداخلية بشكل حقيقى.

نتائج إيجابية ملموسة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية، حتى يشعر المواطن ومردودها عليه في أسرع وقت، وبالفعل هناك نتائج إيجابية على الأرض في مختلف هذه المشروعات، فعلى الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي كانت بمثابة العلاج المر إلا أن المواطن يشعر بما يتم تنفيذه على الأرض من مشروعات.