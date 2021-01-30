ياسر الهضيبي: حكومة «مدبولي» عملت بشكل جيد ولكن هناك قصور وسلبيات في أداء بعض الحقائب

ياسر الهضيبى: الحكومة نفذت 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأضاف النائب ياسر الهضيبي، فى تصريحات له أنه يحسب لحكومة الدكتور مدبولى، استطاعتها في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي تتبناه الدولة، وتراجع عجز الموازنة من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، بجانب ايضًا مساهمتها في تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وآخرها أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية عملت بشكل جديد على مدار الفترة الماضية ولكن لم تتمكن من جذب الاستثمارات بشكل جديد بالتزامن مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقامة بنية تحتية جيدة وإنشاء مدن صناعية جديدة وتقديم كافة سُبل الدعم للمستثمرين.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبى:" وزراء المجموعة الخدمية بذلوا جهودًا ملموسة، ولكن لايزال الشارع غير راضي عن أدائها، ويجب تطويرها بالشكل المرجو منها، إضافة إلى وجود غياب تام لوزارة الإعلام وعدم الشعور بعودتها ولابدورها، وكذلك وزارة الثقافة التى يجب أن يكون دورها أكبر من ذلك في متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين بهدف عودة الريادة المصرية في مجال الفن والثقافة من جديد». وتابع عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبى:" وزراء المجموعة الخدمية بذلوا جهودًا ملموسة، ولكن لايزال الشارع غير راضي عن أدائها، ويجب تطويرها بالشكل المرجو منها، إضافة إلى وجود غياب تام لوزارة الإعلام وعدم الشعور بعودتها ولابدورها، وكذلك وزارة الثقافة التى يجب أن يكون دورها أكبر من ذلك في متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين بهدف عودة الريادة المصرية في مجال الفن والثقافة من جديد». اقرأ أيضًا: رشا اسحق: تصنيف مركز معلومات مجلس الوزراء ضمن 20 علي العالم نجاح جديد لمصر



وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان.