تعرف على موعد وصول مصطفى محمد إلى تركيا

أعلنت تقارير تركية صحفية، عن موعد وصول مُهاجم منتخب مصر، والمُعار من نادي الزمالك، مصطفى محمد، لـ تركيا، من أجل إتمام انتقاله لـ جالطة سراي.

وكشف جالطة سراي أمس عن حصوله على خدمات المهاجم المصري بمقتضى صفقة إعارة لمدة موسم ونصف مع وجود خيار الشراء الدائم.

وبحسب شبكة "جالطة سراي.نت" التركية، فإنه من المتوقع أنّ يصل مصطفى محمد، مساء اليوم السبت إلى إسطنبول.

وأوضحت الشبكة أنّ طائرة مصطفى محمد سوف تهبط في تركيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.