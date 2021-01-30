موعد مباراة ريال مدريد والتشكيل المتوقع.. اليوم

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم السبت امام فريق ليفانتي علي ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، ضمن أحداث الجولة الحادية وعشرين من الدوري الإسباني ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الخمسة والربع .

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ويسعي كل من الفريقين الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط ، ويغيب عن ريال مدريد ناتشو فيرنانديز للإصابة بفيروس كورونا، ورودريجو للإصابة في أوتار الركبة، وفيديريكو فالفيردي، بينما يغيب عن فريق ليفانتي خورخي دي فروتوس ونيكولا فوكشيفيتش وخوسيه كامبانيا بداعي الإصابة، ويرغب فريق الملكي الإنتصار اليوم وانتزاع الصدرارة من فريق أتيليتكومدريد والذي يحتل المركز الأول برصيد 47 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق ،بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد37 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق ويسعي كل من الفريقين الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط ، ويغيب عن ريال مدريد ناتشو فيرنانديز للإصابة بفيروس كورونا، ورودريجو للإصابة في أوتار الركبة، وفيديريكو فالفيردي، بينما يغيب عن فريق ليفانتي خورخي دي فروتوس ونيكولا فوكشيفيتش وخوسيه كامبانيا بداعي الإصابة، ويرغب فريق الملكي الإنتصار اليوم وانتزاع الصدرارة من فريق أتيليتكومدريد والذي يحتل المركز الأول برصيد 47 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق ،بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد37 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 40 نقطة من أصل 19 مباريات خاضها الفريق ، بينما يحتل فريق ليفاتني المركز ال12 برصيد 23 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق ويرغب الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية، للاستمرار في المنطقة الدافئة.



تشكيل ريال مدريد المتوقع:



فيرلاند ميندي ، سيرخيو راموس ، رافائيل فاران ،داني كارباخال

توني كروس ، كاسيميرو ، لوكا مودريتش

إيدين هازارد ،كريم بنزيما ،ماركو أسينسيو فيرلاند ميندي ، سيرخيو راموس ، رافائيل فاران ،داني كارباخالتوني كروس ، كاسيميرو ، لوكا مودريتشإيدين هازارد ،كريم بنزيما ،ماركو أسينسيو تشكيل ليفاتني المتوقع:

أيتور فيرنانديز

كارلوس كليرك ،سيرخيو بوستيجو ،روبين فيزو،خورخي ميرامون

إنيس باردي ، نيمانيا رادويا ،ميكائيل مالسا ،خوسيه موراليس

داني جوميز ،روجر. اقرأ ايضا: بعد الإعلان الرسمي .. مصطفى محمد يودع زملائه قبل السفر لتركيا



والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق ريال مدريد كان امام فريق ألافيس والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 4/1،بينما اخر مواجهات فريق ليفانتي كان امام فريق بلد الوليد في بطولة كأس الملك والتي انتهت بفوز ليفانتي بنتيجة 4/2، وكان قد اعلان النادي الملكي عن إصابة مدرب الفريق زيدان بفيروس كورونا وقد تغيب عن إدارة المباراة السابقة حيث خضع للعلاج وللعزل المنزلي ،لحين عودته لتدريب الفريق الملكي ، ويأمل زيدان بأنتصار كتيبته اليوم لتحسين نتائج الفريق وهو حاصد بطولة الدوري الاسباني الموسم الماضي ويعتبر هو الأكثر حصولاً علي الدوري متفوقاً علي غريمه التقليدي برشلونة وباقي الفرق الاسبانية ،حيث يأمل هذا الموسم ايضاً في حصد البطولة.

