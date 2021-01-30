سعر الحديد اليوم اليوم السبت 30 يناير

يبحث الكثيرون بشكل يومي على أسعار مواد البناء حتى يتمكن المقاولون وغيرهم من المواطنين الراغبين في أعمال البناء أن يقوموا بالمقارنة بين أسعار الشركات المختلفة، ومتابعة أسعار السوق للحديد الذي يشهد من وقت لأخر موجات من الارتفاع والانخفاض في أسعاره.

وشهدت أسعار مواد البناء المختلفة اليوم السبت الموافق 30 يناير 2021، حالة من الاستقرار، حيث استقرت أسعار الحديد والجبس والأسمنت بأنواعه المختلفة.



دوت الخليج ترصد أسعار مواد البناء اليوم السبت 30 يناير 2021



أسعار الحديد اليوم السبت 30 يناير

وصل سعر طن حديد عطية إلى 13 ألفا و400 جنيها، كما بلغ سعر طن حديد عز و الدخيلة 13 ألفا و700 جنيه، فيما سجل طن حديد السويس 13 ألفا و550 جنيه، و سعر طن حديد الجارحي وصل إلى 13 ألفا و450 جنيه، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 13 ألفا و300 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم السبت 30يناير

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 760 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 735 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت السويس 730 جنيهات، وصل سعر طن أسمنت السويدي 750 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 735 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 720 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض السبت 30 يناير

حقق متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم اليوم السبت 30 يناير

جاء سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 765 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ740 جنيها، فيما حقق سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 765 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 760 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم السبت 30 يناير

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 600 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 635 جنيها.

أسعار الجبس اليوم السبت 30 يناير

فيما سجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس مصر سيناء إلى 650 جنيها، وجاء سعر طن جبس سيناء 850 جنيها.