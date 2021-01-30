مهاجم غاني بديلآ لمصطفى محمد في الزمالك

يدخل المهاجم الغاني كوامي ابوكو لاعب فريق اشانتي كوتوكو، في دائرة الأقرب لخلافة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الذي رحل على سبيل الإعارة مؤخراً.
مصطفى محمد إلى جالاتا سراي
وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.
ابوكو يقترب من الزمالك
وقال مصدر داخل نادي الزمالك، "أشرف قاسم المشرف العام على الفريق قام بدراسة أكثر من 15 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب خلال الأيام الماضية والاقرب كوامي ابوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني".
وتابع المصدر: "التعاقد مع مهاجم أجنبي متوقف على إنهاء التعاقد مع المغربي محمد أوناجم الذي استقر البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيله من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد".
وأضاف: "الزمالك يبحث عن صيغة مناسبة مع اوناجم لرحيله عن الفريق معارا أو على سبيل البيع النهائي خلال الساعات القادمة".
وقال: "المشرف على الكرة لديه أكثر من خط تفاوض مع مهاجمين مصريين وحسام حسن مهاجم سموحة ومروان حمدي مهاجم مصر المقاصة الأقرب".
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