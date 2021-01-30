برلمانية تطالب بخطة لتنشيط السياحة بعد قرار استئناف الرحلات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى بيان صحفى، بوجوب ذلك خصوصا بعد قرار شركات الطيران الروسية استئناف رحلاتها النظامية إلى القاهرة، فى الوقت الذى احتل فيه السوق الروسى صدارة الأسواق المصدرة للسياحة لمصر لعدة سنوات قبل أكتوبر 2015، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك آليات ومقترحات وخطة لتعظيم الاستفادة من قرار استئناف الرحلات مرة أخرى.

وأوضحت رمزى، أن الفترة السابقة شهدت الحركة السياحية ضعفا، للعديد من الأسباب وكان لجائحة كورونا سبب رئيسى فى هذه الأزمة، ومتوقع خلال الفترة المقبلة ارتفاع أعداد السياح بشكل كبير، وهذا يعود لما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات صارمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إلى جانب تطبيق أعلى إجراءات الحماية والتأمين، إلى جانب أن قرار استئناف الطيران سيكون له مردود على الاستثمار الأجنبى أيضا.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية، فهناك سياحة دينية، علاجية، معالم أثرية، شاطئية، وغيرها من المقاصد السياحية التى يفضلها السائح الروسى فى العالم، حيث تعد المقصد السياحى الأرخص والأقرب فى المسافة، وأيضا طقسها حار رطب فى أى وقت من السنة، مما يجعلها تحظى بقبول كبير لدى السائحين الروسيين، مؤكدة أن قطاع السياحة هو الوحيد القادر على وقف نزيف خسائر جائحة كورونا، ويجب تضافر الجهود لتنشيط القطاع بالصورة المطلوبة لتحقيق العائد المرجو منه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت رمزى، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا ملحوظًا فى كم وتنوع الاكتشافات الأثرية، والتى كان أغلبها على أيدى حفائر وبعثات مصرية أبرزها على الإطلاق، اكتشاف 100 تابوت محكمين الغلق منذ أكثر من ألفى عام، بالإضافة للحلم الكبير الذى يتمثل فى افتتاح أعظم مشروع حضارى فى الإنسانية، وهو المتحف الكبير.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الافتتاح سيكون حدث عظيم يحسب للدولة المصرية، سيحضره العديد من الشخصيات العالمية من ملوك ورؤساء، وسيتم تناول الحضارة المصرية القديمة فى المتحف الكبير بداية من عصر الأسرات حتى العصر اليونانى الرومانى، وهى فترة زمنية ضخمة وتضم ملوك عظماء، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا الكم من المعالم الأثرية، والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية.