صور: ندوات وحملات توعية.. المحافظات تحتفل باليوم الوطنى للبيئة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة نفذت مجموعة من الأنشطة البيئية فى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن فعاليات الاحتفال الرسمى بيوم البيئة الوطنى للعام الثانى على التوالى، تحت عنوان "التعافى الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19".





وأشارت فؤاد، فى بيان للوزارة، اليوم السبت، إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم التعافى الأخضر، والذى سيصبح منهجا حياتيا فى طريقنا للتعايش وعودة الحياة لطبيعتها فى ظل جائحة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم كله.

وأجرى الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى، جولة توعية بيئية ببعض المدارس بمنطقة المعادى تضمنت التعريف بالمعلومات البيئية السليمة التى تساعدهم فى نشر المفاهيم البيئية بين الطلاب، لا سيما مفهوم التعافى الأخضر والذى أصبح أسلوبا للتعايش خلال المرحلة المقبلة، كما تم تنفيذ جولات أخرى لمسؤولى البيئة بالمعاهد والكليات بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية.

وفى الفيوم، نفذ الفرع الإقليمى ندوة بقصر ثقافة الفيوم حول التعافى الأخضر، تم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتناولت آليات عودة ممارسة الأنشطة الحياتية المعتادة فى ظل جائحة كورونا، كما تضمنت أعمال تشجير أيضا.

كما نفذ الفرع الإقليمى بأسيوط، حملة توعية ونظافة وتشجير بشارع عدلى بمدينة أسيوط، تم خلالها توعية أصحاب المحال بالشارع والمارة بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع.

ونظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز إعلام بورسعيد وجمعية أصدقاء البيئة احتفالية تضمنت ورش عمل فى إعادة تدوير المخلفات وزراعة الأشجار المثمرة، وورشة رسم وتلوين لطلائع شعبة البيئة ونادى الطفل بورسعيد.

وفى أسوان، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب النصر الرياضى بالتعاون مع قصر ثقافة أسوان حول مواجهة آثار تغير المناخ والحد من استخدام البلاستيك خصوصا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

بينما نفذ فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، مجموعة من اللقاءات عبر خاصية زووم حول اليوم الوطنى للبيئة ومفهوم التعافى الأخضر بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية هيبكا وجمعية الإنقاذ البحرى.

وفى إطار سعى الوزارة لتوسيع دائرة المشاركين من الشباب فى إحداث صحوة بيئية شاركت الوزارة مع "مبادرة شجرها" بتنفيذ فاعليتين لنشر الوعى البيئى بزراعة أشجار مثمرة، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وتم تنفيذ الفاعلية الأولى فى مدينة العبور وذلك بزراعة أشجار مثمرة فى أحدى شوارع المدينة، كما تم تنفيذ ورشة عمل نظرى وعملى بمدينة نصر عن أهمية زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة، مع مراعاة التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.