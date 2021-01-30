عاجل.. التعليم تنفى إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات خلال عام 20/2021

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسى 2020/2021.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسى 2020/2021، مُوضحةً أن الأسئلة المقالية مقررة كما هى بكافة امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظراً لأدائها وتصحيحها إلكترونياً بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشرى. وفى سياق متصل، ستعتمد منظومة التعليم الجديدة فى الثانوية العامة للعام 2020/2021، على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانى فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذى يسهم فى منع أى شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضى على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائياً.

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