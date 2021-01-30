عاجل.. مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسائل إلى أشقائه القادة العرب، للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضى به أحكام ميثاق الجامعة.





وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه عمل جامعة الدول العربية وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التى يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم فى عمل عربى جماعى منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربى المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

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