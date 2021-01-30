صور: شرايين التنمية.. مشهد جمالى لمحور قوص على نيل قنا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور محور قوص فى ثوبه الجديد، حيث تم إضاءته بالأنوار الزرقاء ليعطى شكلا جماليا ساحرا، وخصوصا مع انعكاس تلك الإضاءة على نهر النيل.

ويتكون محور قوص من 30 عملا صناعيا ما بين 15 كوبرى و15 نفق بطول 19 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه وبتكلفة 1 مليار و521 مليون جنيه.