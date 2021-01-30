ياسر الهضيبى: يحسب لحكومة مدبولى تنفيذها الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

وأضاف أنه بمطابقة برنامج الحكومة مع التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء أمام البرلمان، أثبت وجود بعض السلبيات وهو ما يؤكد ضرورة إجراء تعديل فى بعض الحقائب للارتقاء وتحسين الأداء الحكومى، وبما ينعكس على الشارع المصرى.
وأضاف الهضيبى، فى بيان له اليوم، أنه يحسب لحكومة الدكتور مدبولى، استطاعتها فى تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه الدولة، وتراجع عجز الموازنة من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، بجانب مساهمتها فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وخصوصا أزمة جائحة كورونا.
وأكد أن المجموعة الاقتصادية عملت بشكل جيد على مدار الفترة الماضية، ولكن لم تتمكن من جذب الاستثمارات بشكل جيد، بالتزامن مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إقامة بنية تحتية جيدة، وإنشاء مدن صناعية جديدة وتقديم كافة سُبل الدعم للمستثمرين.
وتابع: "وزراء المجموعة الخدمية بذلوا جهودًا ملموسة ولكن لا يزال الشارع غير راضٍ عن أدائها ويجب تطويرها بالشكل المرجو منها، وكذلك وزارة الثقافة يجب أن يكون دورها أكبر من ذلك فى متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين بهدف عودة الريادة المصرية فى مجال الفن والثقافة من جديد".
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