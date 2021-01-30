إنفوجراف: العدالة الاجتماعية.. تطوير التعليم العالى وإنشاء جامعات جديدة

جدة - نرمين السيد - نجحت الحكومة المصرية، منذ شهر يونيو من العام 2014، وحتى يناير 2021، فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى، لتوفير تعليم مناسب للمصريين انطلاقا من مبادئ ثورة 30 يونيو التى تقوم على العدالة الاجتماعية، حيث بلغت عدد المشروعات خلال تلك الفترة 1.926 مشروعا، بتكلفة 150 مليار جنيه.





ضمت المشروعات التى أعلن عنها مجلس الوزراء، إنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ودولية و3 جامعات تكنولوجية، شملت الجامعات الحكومية: "جامعة الأقصر - جامعة الغردقة - جامعة مطروح"، والجامعات الخاصة: "جامعة السلام - جامعة سفينكس - جامعة ميريت - جامعة شرم الشيخ - جامعة دراية". أما الجامعات الدولية فهى: "مجمع الجامعات الكندية البرنس إدورد - مجمع جامعات المعرفة - مجمع الجامعات الألمانية التطبيقية - جامعات أهلية دولية - جامعة الملك سلمان - جامعة الجلالة -- جامعة العلمين - جامعة المنصورة الأهلية"، كما أتاحت تلك المشروعات فرص تعليم عالى إضافية لنحو 700 ألف طالب.

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